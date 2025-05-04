Международное информационное агентство Ассошиэйтед Пресс в своем отчете написало: «Арест неполитического исследователя в штате Алабама, США, обеспокоил других иностранных студентов, проживающих в этой стране».

Это западное СМИ сообщило об отмене визы Алирезы Даруди, аспиранта, в июне 2023 года, без какого-либо объяснения, и добавило: «Университет разрешил ему продолжить обучение, но предупредил, что он не сможет вернуться, если покинет страну».

Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на близких Даруди написало: «Сотрудники иммиграционной службы США не предъявили Даруди обвинений при его аресте. Он никогда публично не высказывался по политическим вопросам и не имеет судимости».

Это англоязычное СМИ сообщило о беспокойстве всех иностранных студентов по поводу отчисления из университета или даже депортации из США и добавило: «Эти студенты чувствуют, что однажды придет их черед».

Анализ агентства Ассошиэйтед Пресс показывает, что с конца марта 2025 года иммиграционный статус более тысячи иностранных студентов в США был отменен. Хотя после протестов визы четырех студентов Университета Алабамы, участвовавших в протестах против войны в Газе, были вновь активированы.