4 мая 2025 г., 22:38
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Ассошиэйтед Пресс: Арест иранского студента обеспокоил иностранных студентов в США

4 мая 2025 г., 22:38
??????? ID: 85823048
Ассошиэйтед Пресс: Арест иранского студента обеспокоил иностранных студентов в США

Тегеран, 4 мая, ИРНА - Западное СМИ заявило, что арест иранского исследователя, проживающего в США, стал причиной беспокойства для всех иностранных студентов, проживающих в этой стране.

Международное информационное агентство Ассошиэйтед Пресс в своем отчете написало: «Арест неполитического исследователя в штате Алабама, США, обеспокоил других иностранных студентов, проживающих в этой стране».

Это западное СМИ сообщило об отмене визы Алирезы Даруди, аспиранта, в июне 2023 года, без какого-либо объяснения, и добавило: «Университет разрешил ему продолжить обучение, но предупредил, что он не сможет вернуться, если покинет страну».

Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на близких Даруди написало: «Сотрудники иммиграционной службы США не предъявили Даруди обвинений при его аресте. Он никогда публично не высказывался по политическим вопросам и не имеет судимости».

Это англоязычное СМИ сообщило о беспокойстве всех иностранных студентов по поводу отчисления из университета или даже депортации из США и добавило: «Эти студенты чувствуют, что однажды придет их черед».

Анализ агентства Ассошиэйтед Пресс показывает, что с конца марта 2025 года иммиграционный статус более тысячи иностранных студентов в США был отменен. Хотя после протестов визы четырех студентов Университета Алабамы, участвовавших в протестах против войны в Газе, были вновь активированы.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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