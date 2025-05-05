Арагчи: единственный путь к соглашению — дипломатия на основе взаимного уважения и интересов

«Если конечная цель, как вновь заявил президент Трамп, заключается в том, чтобы “единственное, чего они не могут иметь, — это ядерное оружие”, тогда соглашение вполне достижимо. Но существует только один путь к его реализации — дипломатия, основанная на уважении и взаимной выгоде», — подчеркнул Арагчи.

Он подверг резкой критике действия правительства США, заявив, что поддержка «геноцида Нетаньяху в Газе» посредством поставок смертоносного оружия и ведения войны от его имени в Йемене не принесла американскому народу никаких результатов.

Арагчи отметил, что так называемое меньшинство «Сначала-Нетаньяху» в США, которое боится дипломатии, теперь раскрыло свои истинные намерения. «Нетаньяху без стеснения пытается диктовать президенту Трампу, как ему вести диалог с Ираном, и чего он делать не должен», — добавил министр.

Он также обвинил премьер-министра Израиля в прямом вмешательстве во внутреннюю политику США и попытках втянуть страну в новую катастрофу на Ближнем Востоке.

«Нетаньяху обманул неудачную команду Байдена, чтобы получить 23 миллиарда долларов из карманов американских налогоплательщиков. Эта сумма ничтожна по сравнению с тем, какой ценой может обернуться любая неверная авантюра против Ирана», — отметил Арагчи.

Министр подчеркнул, что мир должен осознать, каковы истинные приоритеты тех, кто выступает против дипломатии, и понять, что только уважительный диалог может привести к устойчивому результату.