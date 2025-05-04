4 мая 2025 г., 20:20
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Багаи: Международное сообщество должно выполнить свой долг по прекращению конфликта в Судане

4 мая 2025 г., 20:20
??????? ID: 85822977
Багаи: Международное сообщество должно выполнить свой долг по прекращению конфликта в Судане

Тегеран, 4 мая, ИРНА – Официальный представитель Министерства иностранных дел, ссылаясь на масштабную катастрофу, связанную с перемещением населения и голодом в Судане, призвал международное сообщество, организации и международные институты выполнить свой долг по прекращению конфликта и отправке гуманитарной помощи народу Судана.

Эсмаил Багаи, осудив сегодняшний удар беспилотника по аэропорту и гражданским объектам в Порт-Судане, выразил обеспокоенность по поводу продолжающихся нападений на гражданскую городскую инфраструктуру, такую как электростанции, больницы, водоочистные сооружения и гражданские аэропорты, и призвал прекратить нападения на мирных жителей.

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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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