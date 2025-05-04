Багаи: Международное сообщество должно выполнить свой долг по прекращению конфликта в Судане

Эсмаил Багаи, осудив сегодняшний удар беспилотника по аэропорту и гражданским объектам в Порт-Судане, выразил обеспокоенность по поводу продолжающихся нападений на гражданскую городскую инфраструктуру, такую как электростанции, больницы, водоочистные сооружения и гражданские аэропорты, и призвал прекратить нападения на мирных жителей.