Йемен объявил о введении полной воздушной блокады против Израиля

Данная мера была принята в ответ на расширение агрессии сионистского режима против сектора Газа.

«Вооруженные силы Йемена объявляют о введении всеобъемлющей воздушной блокады израильского противника в ответ на его решение расширить агрессию против Газы. Мы будем предпринимать действия ради установления блокады, неоднократно нанося удары по аэропортам, в частности по аэропорту Лод, который Израиль называет аэропортом Бен-Гурион», - говорится в заявлении вооруженных сил Йемена.

Йеменская армия также призвала все международные авиакомпании отнестись серьёзно к положениям данного заявления и, в целях обеспечения безопасности самолётов и пассажиров, отменить все рейсы в аэропорты, контролируемые израильским режимом, начиная с момента его публикации.

«Призываем все международные авиакомпании принять во внимание содержание настоящего заявления с момента его оглашения и отменить все рейсы в Израиль из соображений безопасности полетов», - отмечается в тексте.