База Израиля была атакована иранскими ракетами «Фатех 110»

Сегодня Корпус стражей исламской революции уничтожил базу Израиля в иракском Эрбиле иранскими ракетами «Фатех 110».

Эти ракеты относятся к типу «Фатех 110» с дальностью полета до 300 километров и были выпущены с одной из ракетных баз КСИР на северо-западе Ирана.

Фатех 110 — иранская мобильная одноступенчатая твердотопливная ракета класса «земля-земля», выпускаемая Иранской организацией аэрокосмической промышленности.

«Фатех 110» был разработан на основе неуправляемой ракеты «Зильзаль-2» Ирана, по сути, путем добавления системы наведения. Более поздние версии ракеты обладают улучшенными тактико-техническими характеристиками. В частности у них увеличена дальность полёта и полезная нагрузка.

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