Всестороннее отражение в западных СМИ ракетной атаки на базы Моссада в Эрбиле

Информационное агентство Associated Press, указав на эту атаку, написало, что 12 ракеты попали в город Эрбиль на севере Ирака и недалеко от консульства США.

Официальные иракские и американские лица по-разному относились в к этой атаке.

Иракские официальные лица при этом объявили, что пока нет четкого отчета о погибших в результате этой атаки, но нападения произошли вскоре после полуночи, причинив большой материальный ущерб. Иракские сотрудники службы безопасности сообщили об этом на условиях анонимности.

Однако, в США источник объявил, что никакие американские объекты не потерпели материальных ущербов. Он также сообщил, что нет никаких признаков, что целью нападений было здание консульства, которое в настоящее время является новым и пустым.

Еще другой американское лицо заявило, что пока неизвестно количество ракет, запущенных на базы.

Associated Press также заявило, что иракские официальные лица не могут указать тип выпущенных ракет.

В США заявили, что провительство Ирака и Курдистана расследуют нападение.

Associated Press еще утвердило, что атака была совершена в то время, когда венеские переговоры по иранской ядерной сделке приостановлены из-за требований России по поводу введенных санкций США портив страны после вторжения на Украину.

По данным Associated Press, высшее командование Вооружённых сил США на Ближнем Востоке неоднократно предупреждало об увеличении нападений со стороны иранских ополченцев и союзников в Ираке и Сирии.

Как указывается в отчетах, пока проводятся расследования и оценки возможного ущерба и жертв в результате нападений, и в настоящее время нет точной и окончательной оценки.

Телеканал CNN также заявил, что 12 ракет было запущено на базы а Эрбиль.

Агентство Рейтер также объявило, что «пока никто не несет ответственности за нападение, и никаких дополнительных подробностей нет».

По данным ИРНА, местные жители опубликовали в соцсетях видеоклипы, которые показывают несколько сильных взрывов. Некоторые заявили, что взрывы сотрясали дома.

Рейтер пока не подверждало действительности видеоклипов.

The Wall Street Journal сообщила, что ракеты попали недалеко от Генерального консульства США в Эрбиле, Ирак, и написала, что атака, в результате которой не пострадал ни один персонал, была совершена одновременно с ядерными переговорами с Ираном.

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