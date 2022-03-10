Движение сопротивления не оставит без ответа преступления сионистского режима

Спикер иранского Меджлиса (парламента) в послании выразил собалензнования в связи с убийством двух военнослужащих Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в КСИР в результате удара Израиля под Дамаском.

8 марта отдел по связям с общественностью Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сообщил, что два "защитника святыни Саида Зайнаб", военнослужащих КСИР погибли в результате удара Израиля по окрестностям Дамаска.

В сообщении отмечается, что в результате атаки израильских ВВС по окрестностям Дамаска в понедельник погибли "защитники святыни Саида Зайнаб" полковник Эхсан Карбалаипур и полковник Мортеза Саиднежад. В нем также подчеркнуто, что "несомненно, сионистский режим заплатит за это преступление".