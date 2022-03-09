Иранский Корпус стражей исламской революции пригрозил Израилю

Шариф выразил соболезнования в связи с мученической смертью членов КСИР Эхсана Карбалайпура и полковника Мортезы Саиднежада в преступной и жестокой ракетной атаке сионистского режима на окраине Дамаска. «Кровь этих угнетенных и дорогих мучеников укрепит боевой дух и мотивацию моджахедов исламской уммы, а сионистский враг знает, что получит решительные ответы», - сказал он.

Представитель КСИР поблагодарил представителей средств массовой информации, особенно национальных СМИ, за их помощь и сотрудничество с отделом по связям с общественностью КСИР в освещении работы, достижений и почетных способностей этой организации. «Опыт показывает, что всякий раз, когда КСИР действует мощно и защищает интересы нации и революции от угрозы и жадности великих высокомерных держав, на него нападают фронтовые враги и внутренние недоброжелатели. Поэтому, по божественной милости КСИР, независимо от психологических операций и нападок вражеских СМИ, поддерживаемых его связью с благородным и героическим народом Ирана, продолжит свое идеальное движение, более мощное и решительное», - заключил он.

Ранее отдел по связям с общественностью Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сообщил, что два "защитника святыни Саида Зейнаб", военнослужащих КСИР погибли в результате удара Израиля по окрестностям Дамаска.