8 мар. 2022 г., 20:25
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Доступ к космосу во всех сферах — это залог сильного Ирана

Доступ к космосу во всех сферах — это залог сильного Ирана

Тегеран, 8 марта. ИРНА — Сильный Иран во всех сферах, включая оборону, экономику, культуру и даже научный прогресс, требует выхода в космос. Об этом заявил во вторник командующий ВВС и Военно-космическими войсками Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде.

"Сегодня военно-космическим войскам КСИР удалось успешно запустить отечественный спутник "Нур-2" и вывести его на околоземную орбиту", сказал Хаджизаде.

По его словам, выхода в космос — это залог силы, и сильный Иран должен обратить внимание на космический сектор.

Во вторник, спутник, получивший название "Нур-2" ("Свет"), был выведен на 500-километровую орбиту при помощи трёхступенчатой ракеты-носителя ВВС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) "Касед".

"Нур-2" — Разведывательный спутник, который был запущен со скоростью 6,7 км/с и через 480 секунд после запуска был доставлен на 500-километровую орбиту.

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