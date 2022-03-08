Доступ к космосу во всех сферах — это залог сильного Ирана

"Сегодня военно-космическим войскам КСИР удалось успешно запустить отечественный спутник "Нур-2" и вывести его на околоземную орбиту", сказал Хаджизаде.

По его словам, выхода в космос — это залог силы, и сильный Иран должен обратить внимание на космический сектор.

Во вторник, спутник, получивший название "Нур-2" ("Свет"), был выведен на 500-километровую орбиту при помощи трёхступенчатой ракеты-носителя ВВС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) "Касед".

"Нур-2" — Разведывательный спутник, который был запущен со скоростью 6,7 км/с и через 480 секунд после запуска был доставлен на 500-километровую орбиту.