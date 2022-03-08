8 мар. 2022 г., 11:52
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Иран запустил в космос второй военный спутник

Иран запустил в космос второй военный спутник

Тегеран, 8 марта. ИРНА — В Иране успешно запустили в космос второй спутник военного назначения при помощи ракеты-носителя ВВС КСИР.

Спутник, получивший название "Нур-2" ("Свет"), был выведен на 500-километровую орбиту при помощи трёхступенчатой ракеты-носителя ВВС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) "Касед".

"Нур-2" — Разведывательный спутник, который был запущен со скоростью 6,7 км/с и через 480 секунд после запуска был доставлен на 500-километровую орбиту.

Напомним, что свой первый военный спутник Иран успешно вывел на орбиту 22 апреля 2020 года. Спутник под названием "Нур-1" был выведен на 425-километровую орбиту при помощи трехступенчатой ракеты-носителя "Касед".

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