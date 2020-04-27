27 апр. 2020 г., 12:10
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Ульянов назвал позицию США в отношении Ирана лицемерной

Ульянов назвал позицию США в отношении Ирана лицемерной

Москва, 27 апреля, ИРНА – Утверждения американских властей о нарушении резолюции 2231 СБ ООН Ираном является ложной интерпретацией. Об этом написал постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в Twitter.

«США утверждают, что запуск Ираном военного спутника нарушает резолюцию 2231 СБ ООН. Это ложная интерпретация.Но любопытно другое- попытка Вашингтона опереться на ту самую резолюцию, которую он сам всячески подрывает в нарушение ст.25 Устава ООН. Двойные стандарты и лицемерие», заявил Ульянов.
Ранее, председатель Правления Российского фонда мира Леонид Слуцкий в ответ на заявление США о том, что Иран нарушил резолюцию Совета Безопасности заявил, что шаг Тегерана по запуску военного спутника Noor 1 в космос не считается нарушением резолюции СБ ООН.
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев опроверг утверждения США о том, что Иран нарушил резолюцию 2231 Совета Безопасности в связи с успешным запуском военного спутника Noor 1.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также заявила, что «Ни сама резолюция, ни Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) никак не ограничивают права и возможности Тегерана в плане освоения мирного космоса и развития соответствующих национальных программ, - подчеркнула дипломат. - США бесцеремонно манипулируют положениями резолюции 2231».
22 апреля Спутник «Нур – 1» («Свет») как первый военный спутник Ирана был выведен на 425-километровую орбиту при помощи двухступенчатой ракеты-носителя "Касед" («Посланник»).

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