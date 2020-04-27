Ульянов назвал позицию США в отношении Ирана лицемерной

«США утверждают, что запуск Ираном военного спутника нарушает резолюцию 2231 СБ ООН. Это ложная интерпретация.Но любопытно другое- попытка Вашингтона опереться на ту самую резолюцию, которую он сам всячески подрывает в нарушение ст.25 Устава ООН. Двойные стандарты и лицемерие», заявил Ульянов.

Ранее, председатель Правления Российского фонда мира Леонид Слуцкий в ответ на заявление США о том, что Иран нарушил резолюцию Совета Безопасности заявил, что шаг Тегерана по запуску военного спутника Noor 1 в космос не считается нарушением резолюции СБ ООН.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев опроверг утверждения США о том, что Иран нарушил резолюцию 2231 Совета Безопасности в связи с успешным запуском военного спутника Noor 1.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также заявила, что «Ни сама резолюция, ни Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) никак не ограничивают права и возможности Тегерана в плане освоения мирного космоса и развития соответствующих национальных программ, - подчеркнула дипломат. - США бесцеремонно манипулируют положениями резолюции 2231».

22 апреля Спутник «Нур – 1» («Свет») как первый военный спутник Ирана был выведен на 425-километровую орбиту при помощи двухступенчатой ракеты-носителя "Касед" («Посланник»).