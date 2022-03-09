МИД Ирана осудил ракетный удар сионистского режима по окрестностям Дамаска

Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Ирана резко осудил это преступное действие, исходящее из характера агрессии, оккупации и террора сионистского режима.
Он подчеркнул, что операции и акты машины террора сионистского режима не останутся без наказания.
Отдел по связям с общественностью Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сообщил, что два "защитника святыни Саида Зайнаб", военнослужащих КСИР погибли в результате удара Израиля по окрестностям Дамаска.
В сообщении отмечается, что в результате атаки израильских ВВС по окрестностям Дамаска в понедельник погибли "защитники святыни Саида Зайнаб" полковник Эхсан Карбалаипур и полковник Мортеза Саиднежад.
Тегеран, 9 марта, ИРНА – Официальный представитель МИД ИРИ Саид Хатибзаде в среду осудил ракетный удар сионистского режима по окрестностям Дамаска, который привел к мученической гибели двух военнослужащих КСИР.
Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Ирана резко осудил это преступное действие, исходящее из характера агрессии, оккупации и террора сионистского режима.
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