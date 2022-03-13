В Ираке объявили, что ряд офицеров Моссада убит и ранен в результате ракетного удара по Эрбилю

Как сообщает новостной сайт almaalomah, в результате ракетного удара по шпионской штаб-квартире Моссада в Эрбиле, Иракский Курдистан, на дороге «Масиф Салахеддин» были убиты израильские офицеры шпионского агентства Моссад. Некоторые из них также получили ранения.

Новостное агентство Аль-Маядин также сообщило, что «штаб-квартира Моссада на дороге Масиф Салахеддин была полностью разрушена» и несколько израильских офицеров были убиты и ранены.

Как говорится в сообщении, операция была направлена на прошлые спецоперации Моссада против Ирана и не касается недавней атаки Израиля на иранские базы в Сирии. Как утвержадает издание, Иран еще отомстит за операцию в Сирии.

Одновременно министерство здравоохранения Иракского Курдистана объявило, что не наблюдено ни погибших, ни раненых мирных граждан после этой атаки.

При этом Салман Альборзанаджи Министр здравоохранения Иракского Курдистана отметил, что бригады скорой медицинской помощи в иракском Курдистане находятся в состоянии готовности.

Руководство международного аэропорта Эрбиля также объявил, что все рейсы выполняются в по-прежнему и новости о нападении на аэропорт не соответствуют действительности.

В социальных сетях также опубликованы видеоклипы о полете воздушной скорой помощи, что скорее всего относится к передаче ранних израильских офицеров Моссада.

Атака была совершена в час ночи на штаб-квартиру Моссада 12 ракетами.

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