Иран назвал секретную ядерную программа Израиля серьезной угрозой миру и безопасности

Исполняющий обязанности Постоянного представителя Ирана Мохаммад-Реза Гаиби в Вене в ответ на утверждения представителя израильского режима на заседании Совета управляющих о выполнении гарантий МАГАТЭ в Иране и угрозе всех вариантов против ядерной программы Ирана, обращаясь к странам, присутствовавшим на встрече, заявил, что секретная ядерная программа израильского режима представляет собой серьезную и постоянную угрозу региональному миру и безопасности и что этот режим с момента своего создания совершал всевозможные международные преступления.

«В многочисленных резолюциях международное сообщество неоднократно подчеркивало важность соблюдения Израилем Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и постановки всех своих ядерных объектов под всеобъемлющие гарантии Международного агентства по атомной энергии. Тем не менее режим не только не присоединился к ДНЯО, но и продолжил развивать свою военную ядерную программу», - сказал он.

«Приобретение Израилем ядерного потенциала представляет собой серьезную и постоянную угрозу региональному миру и безопасности. Подчеркнув, что секретная ядерная программа израильского режима не находится под каким-либо международным контролем, он добавил: «Режим использует отсутствие такого контроля для разработки и накопления ядерного оружия и совершает всевозможные преступления на международной арене, в том числе угрозы в адрес государств-участников ДНЯО и нападения на ядерные объекты, предназначенные для мирных целей, как четко заявил ее представитель на этом заседании против моей страны», - заключил он.