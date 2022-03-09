Белый дом: переговоры в Вене касаются только ядерной сделки с Ираном

«Переговоры в Вене касаются ядерной сделки с Ираном», — заявила во вторник вечером представитель Белого дома в ответ на вопрос журналиста о том, будут ли США и европейские страны обсуждать вопрос Украины с Россией на переговорах в Вене.

Представитель правительства Байдена, в соответствии с проводимой его страной политикой страха перед ядерным прогрессом Ирана и неоднократными заявлениями, несмотря на то, что разведывательное сообщество США признает, что ядерная деятельность Ирана не соответствует ядерному оружию, подчеркнула, что переговоры в Вене касались отказа Ирана от приобретения ядерного оружия.

По ее словам, «несмотря на нашу серьезную обеспокоенность жестоким нападением Владимира Путина на Украину, мы считаем, что Соединенные Штаты и Россия хотят предотвратить приобретение Ираном ядерного оружия».

«Россия пытается увеличить свои требования по ядерной сделке с Ираном, но мы не будем играть в игру «Давай договоримся», — заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

На вопрос, давало ли правительство США письменные гарантии России, что торговое, инвестиционное или военное сотрудничество Москвы с Ираном не будет подвергаться санкциям, заместитель госсекретаря США по делам Европы и Евразии во вторник ответила, что США не давали такой гарантии России.

Сергей Лавров заявил на пресс-конференции в субботу, что переговоры в Вене прошли долгий путь и что ряд вопросов был согласован. «Однако, учитывая, что жесткие санкции Запада в отношении Ирана еще не закончились и большую роль в этом должен сыграть Вашингтон, мы попросили правительство США предоставить письменные гарантии на уровне госсекретаря США, что в текущем процессе переговоров наши права на инвестиции и экономическое сотрудничество с Ираном не будут потеряны», - заявил он.