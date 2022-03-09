Совет управляющих США выступил с заявлением о деятельности ОАЭИ в Иране

Заместитель главы миссии США при Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) в Вене Луис Боно выступил с заявлением, озаглавленным «Проверка и мониторинг в Иране в свете резолюции №2231 Совета Безопасности ООН», и отметил, что «проверка МАГАТЭ – это основа, на которой должно основываться возвращение к полному осуществлению ядерной сделки».

«Как явствует из доклада Генерального директора Международного агентства по атомной энергии, в то время как переговоры о взаимном возврату к полному осуществлению ядерной сделки продолжаются, Иран продолжает расширять свою ядерную деятельность, включая наращивание потенциала, обогащения, развертывания современных центрифуг», - сказал он.

«Наша оценка по-прежнему состоит в том, что Иран в настоящее время не предпринимает необходимых и фундаментальных шагов для разработки ядерного оружия», — говорится в докладе.

В другой части доклада указано, что Иран всегда заявлял, что возобновление его ядерной деятельности является обратимым ответом на выход США из ядерной сделки, и говорил в своих сообщениях, что если США снимут санкции и выполнит своих обязательств, тогда Тегеран вернется к полной приверженности ядерной сделке.