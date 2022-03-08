Глава МИД Ирана призвал увеличить число рейсов между Тегераном и Баку

Во время переговоров, министры обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Кроме того, собеседники обменялись поздравлениями по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

Амир Абдоллахиян, в частности, подчеркнул необходимость увеличения числа рейсов между Тегераном и Баку, открытия сухопутной границы между двумя странами для содействия развитию торгово-экономических связей двух стран.

Главы МИД также отметили важность очередного заседания межправительственной комиссии по сотрудничеству в экономической, торговой и гуманитарной сферах между двумя странами, которое пройдет в Азербайджане 9-10 марта.

Было с удовлетворением подчеркнуто, что вместе с официальной делегацией Ирана в Азербайджан прибыла группа предпринимателей.

Кроме того, собеседники обсудили региональные вопросы и ситуацию в Украине.

Министры обменялись мнениями о ходе переговоров в Вене по иранской ядерной программе, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.