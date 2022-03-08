Глава МИД Ирана призвал увеличить число рейсов между Тегераном и Баку

Во время переговоров, министры обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
Кроме того, собеседники обменялись поздравлениями по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.
Амир Абдоллахиян, в частности, подчеркнул необходимость увеличения числа рейсов между Тегераном и Баку, открытия сухопутной границы между двумя странами для содействия развитию торгово-экономических связей двух стран.
Главы МИД также отметили важность очередного заседания межправительственной комиссии по сотрудничеству в экономической, торговой и гуманитарной сферах между двумя странами, которое пройдет в Азербайджане 9-10 марта.
Было с удовлетворением подчеркнуто, что вместе с официальной делегацией Ирана в Азербайджан прибыла группа предпринимателей.
Кроме того, собеседники обсудили региональные вопросы и ситуацию в Украине.
Министры обменялись мнениями о ходе переговоров в Вене по иранской ядерной программе, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
Тегеран, 8 марта. ИРНА — Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян во время телефонного разговора со своим Азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым призвал увеличить количество рейсов между Тегераном и Баку.
Во время переговоров, министры обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
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