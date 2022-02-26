Посол Ирана встретился с президентом конфедерации предпринимателей Азербайджана

Стороны на этой встрече обсудили последние торговые и экономические события и отмену ограничения в отношениях двух стран.

Обмен торговыми делегациями от частного сектора двух стран, проведение торговых ярмарок, банковские отношения и скачка в торговых биржах также были обсуждены на этой встрече.