Посол Ирана встретился с президентом конфедерации предпринимателей Азербайджана

Стороны на этой встрече обсудили последние торговые и экономические события и отмену ограничения в отношениях двух стран.
Обмен торговыми делегациями от частного сектора двух стран, проведение торговых ярмарок, банковские отношения и скачка в торговых биржах также были обсуждены на этой встрече.
Тегеран, 26 февраля, ИРНА – Посол Ирана в Азербайджанской Республики Аббас Мусави провел встречу с президентом конфедерации предпринимателей Азербайджана Мамедом Мусаевым в Баку.
Стороны на этой встрече обсудили последние торговые и экономические события и отмену ограничения в отношениях двух стран.
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