26 февр. 2022 г., 15:36
Journalist ID: 2390
News Code: 84663834
0 Persons

Tags

Посол Ирана встретился с президентом конфедерации предпринимателей Азербайджана

Посол Ирана встретился с президентом конфедерации предпринимателей Азербайджана

Тегеран, 26 февраля, ИРНА – Посол Ирана в Азербайджанской Республики Аббас Мусави провел встречу с президентом конфедерации предпринимателей Азербайджана Мамедом Мусаевым в Баку.

Стороны на этой встрече обсудили последние торговые и экономические события и отмену ограничения в отношениях двух стран.
Обмен торговыми делегациями от частного сектора двух стран, проведение торговых ярмарок, банковские отношения и скачка в торговых биржах также были обсуждены на этой встрече.

Tags

Похожие новости

Your Comment

You are replying to: .
captcha