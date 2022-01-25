Иран и Азербайджан начали строительство нового моста над Астарачаем

В церемонии приняли участие делегации, возглавляемые заместителем премьер-министра Азербайджанской Республики Шахином Мустафаевым, министром дорог и градостроительства Исламской Республики Иран Ростамом Гасеми, передает АЗЕРТАДЖ.

заместитель премьер-министра Шахин Мустафаев в интервью журналистам отметил, что ирано-азербайджанские связи развиваются по восходящей. Было отмечено, что одним из главных направлений связей между нашими странами является транзитно-транспортная сфера. Функционирует транспортный коридор Север-Юг. Отметив, что строительство нового автомобильного моста над Астарачаем послужит предотвращению пробок, возникающих на ирано-азербайджанской границе, Ш.Мустафаев сообщил, что строительство нового автомобильного моста планируется завершить до конца текущего года.

Мустафаев также сказал: «Транспортный коридор Север-Юг имеет два компонента. Одним из них является железная дорога. Железнодорожный мост был построен несколько лет назад. В настоящее время мы стоим на этом мосту. В Астаре строится еще один мост. Его строительство также завершится до конца текущего года. Другой компонент – автомобильная дорога. Как известно, автомобильный мост был построен в 50-х годах прошлого столетия, он уже устарел. Кроме того, на этом мосту часто возникали пробки. В результате этого сокращалась скорость транспортного потока. Поэтому правительства обеих стран приняли решение о строительстве нового моста. Сегодня очень важный день. Вместе с иранским коллегой мы заложили фундамент нового моста, здесь будет построен новый мост».

Говоря о возможностях, которые будут созданы после строительства моста над Астарачаем, Мустафаев отметил, что продолжающийся два года период пандемии нанес удар и по торговым связям между странами. Однако между Ираном и Азербайджаном такой проблемы не возникло. Мы ни на один день не приостановили ни торговлю, ни экспорт. По сравнению с предыдущими годами наш торговый оборот вырос на 30 проц. В грузоперевозках этот рост составляет 62 проц. Несмотря на все это, есть потребность. А если есть потребность, то мы должны создавать условия. Сегодня мы начали одну из этих работ. Верим, что строительные работы завершатся в течение года и будут созданы хорошие условия», - подчеркнул заместитель премьер-министра.

После завершения церемонии закладки фундамента делегации двух стран провели осмотр Астаринского (Иран) погрузочно-разгрузочного терминала.

Отметим, что в последние годы между Азербайджаном и Ираном вырос объем двусторонних и транзитных грузоперевозок автомобильным транспортном. Срок эксплуатации нынешнего автомобильного моста над Астарачаем уже истек и поэтому между странами было подписано соглашение о строительстве нового автомобильного моста над Астарачаем на территории погранично-пропускного пункта Астара (Азербайджан) – Астара (Иран), а также пешеходного перехода.