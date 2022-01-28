Амир Абдоллахян призвал к упрощению визового режима между Ираном и Азербайджанской Республикой

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Хосейн Амир Абдоллахиян и министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов обсудили развитие двустороннего сотрудничества между двумя странами и события в регионе.

В этом разговоре министр иностранных дел Исламской Республики Иран коснулся встречи президентов двух стран, а также визита министра дорог Исламской Республики Иран в Баку и визита Министр обороны Азербайджанской Республики в Иран.

Говоря о хороших отношениях между Исламской Республикой Иран и Азербайджанской Республикой, он также призвал облегчить и ускорить выдачу виз между двумя странами, особенно для иранских студентов и бизнесменов.