28 янв. 2022 г., 22:32
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News Code: 84629852
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Амир Абдоллахян призвал к упрощению визового режима между Ираном и Азербайджанской Республикой

Амир Абдоллахян призвал к упрощению визового режима между Ираном и Азербайджанской Республикой

Тегеран, 28 января, ИРНА - Коснувшись хороших отношений между Ираном и Азербайджанской Республикой, министр иностранных дел Исламской Республики Иран Хосейн Амир абдоллахиян призвал облегчить и ускорить выдачу виз между двумя странами, особенно для иранских студентов и бизнесменов.

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Хосейн Амир Абдоллахиян и министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов обсудили развитие двустороннего сотрудничества между двумя странами и события в регионе.

В этом разговоре министр иностранных дел Исламской Республики Иран коснулся встречи президентов двух стран, а также визита министра дорог Исламской Республики Иран в Баку и визита Министр обороны Азербайджанской Республики в Иран.

Говоря о хороших отношениях между Исламской Республикой Иран и Азербайджанской Республикой, он также призвал облегчить и ускорить выдачу виз между двумя странами, особенно для иранских студентов и бизнесменов.

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