Иран и Нахичевань обсудили расширение сотрудничества в области воздушного транспорта

Мохаммадли на этой встрече заявил о последней ситуации аэропорта Нахичевани, выразив готовность к развитию сотрудничества с некоторыми аэропортами Ирана.
Хоссейни также заявил об усилиях для дальнейшего расширения взаимодействия между Ираном и Нахичеванью.
Баку, 17 февраля, ИРНА – Генеральный консул Исламской Республики Иран Ахмад Хоссейни и директор международного аэропорта Нахичевани Маншур Гул Мохаммадли обсудили расширение сотрудничества в области воздушного транспорта.
Мохаммадли на этой встрече заявил о последней ситуации аэропорта Нахичевани, выразив готовность к развитию сотрудничества с некоторыми аэропортами Ирана.
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