Иран и Нахичевань обсудили расширение сотрудничества в области воздушного транспорта

Мохаммадли на этой встрече заявил о последней ситуации аэропорта Нахичевани, выразив готовность к развитию сотрудничества с некоторыми аэропортами Ирана.

Хоссейни также заявил об усилиях для дальнейшего расширения взаимодействия между Ираном и Нахичеванью.