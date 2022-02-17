17 февр. 2022 г., 14:42
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Иран и Нахичевань обсудили расширение сотрудничества в области воздушного транспорта

Иран и Нахичевань обсудили расширение сотрудничества в области воздушного транспорта

Баку, 17 февраля, ИРНА – Генеральный консул Исламской Республики Иран Ахмад Хоссейни и директор международного аэропорта Нахичевани Маншур Гул Мохаммадли обсудили расширение сотрудничества в области воздушного транспорта.

Мохаммадли на этой встрече заявил о последней ситуации аэропорта Нахичевани, выразив готовность к развитию сотрудничества с некоторыми аэропортами Ирана.
Хоссейни также заявил об усилиях для дальнейшего расширения взаимодействия между Ираном и Нахичеванью.

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