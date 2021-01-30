Глава МИД Ирана встретился с председателем меджлиса Нахичевани

Зариф в субботу утром прибыл с визитом в Нахичевань, чтобы провести встречи с властями республики.

«В конце турне по странам региона мы приехали в Нахичевань, чтобы обсудить пути сотрудничества после прекращения карабахской войны», отметил иранский министр по прибытии в Нахичевань.

Он выразил надежду на обеспечение устойчивого мира и расширение взаимодействия со странами региона в области транзита.

Зариф за последние дни в ходе своего турне по странам Кавказа посетил Азербайджанскую Республику, Россию, Армению, Грузию и Турцию.

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