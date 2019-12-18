Иран и Нахичевань обсудили религиозное сотрудничество

Говоря о запрещении религиозных ритуалов и закрытии мечетей во время советского союза, Бабаев сказал, что после объявления независимости в Азербайджане были предприняты усилия по строительству мечетей и других религиозных объектов в Нахичевани.

Он отметил, что в настоящее время в Нахичевани действуют 214 мечетей. "Нахичевань – это земля последователей пророка Мухаммеда (да благословит его Аллах и приветствует) и любителей имама Хоссейна (мир ему)", добавил он.

Генеральный консул Ирана также на этой встрече заявил о большом духовном потенциале мусульман и шиитов.

Обе стороны договорились об углублении связей и укреплении сотрудничества в религиозной области.