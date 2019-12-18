18 дек. 2019 г., 13:10
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Иран и Нахичевань обсудили религиозное сотрудничество

Иран и Нахичевань обсудили религиозное сотрудничество

Баку, 18 декабря, ИРНА. Генеральный консул Ирана в Нахичевани Сейед Ахмед Хоссейни и глава Государственного института по религиозным вопросам Нахичеванской автономной республики Векар Бабаев изучили пути развития сотрудничества в религиозной области.

Говоря о запрещении религиозных ритуалов и закрытии мечетей во время советского союза, Бабаев сказал, что после объявления независимости в Азербайджане были предприняты усилия по строительству мечетей и других религиозных объектов в Нахичевани.
Он отметил, что в настоящее время в Нахичевани действуют 214 мечетей. "Нахичевань – это земля последователей пророка Мухаммеда (да благословит его Аллах и приветствует) и любителей имама Хоссейна (мир ему)", добавил он.
Генеральный консул Ирана также на этой встрече заявил о большом духовном потенциале мусульман и шиитов.
Обе стороны договорились об углублении связей и укреплении сотрудничества в религиозной области.

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