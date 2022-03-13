13 мар. 2022 г., 16:24
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Израиль еще боится мести Ирана за убийство двух членов КСИР в Сирии

Израиль еще боится мести Ирана за убийство двух членов КСИР в Сирии

Тегеран, 13 марта, ИРНА - Арабские СМИ сообщили, что опасения по поводу реакции Ирана на убийство двух членов Корпуса стражей исламской революции в Сирии повлияли на заседание официальных израильских лиц по поводу оценки ситуации.

По данным Al Mayadeen, на этом заседании, направленном на оценку ситуации на северных границах Израиля обсуждался вероятный ответ Ирана за месть и все выразили озабоченность по этому поводу.

Сионистские СМИ также цитировали бывшего главу сионистского аппарата безопасности Амоса Яделина и сообщили, что Израиль должен противостоять любой угрозе со стороны Ирана.

Армия Израиля находится в повышенной готовности после убийства двух членов КСИР в Сирии в связи с возможной реакцией Ирана.

Twitter: @irnarussian

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