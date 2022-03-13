Израиль еще боится мести Ирана за убийство двух членов КСИР в Сирии

По данным Al Mayadeen, на этом заседании, направленном на оценку ситуации на северных границах Израиля обсуждался вероятный ответ Ирана за месть и все выразили озабоченность по этому поводу.

Сионистские СМИ также цитировали бывшего главу сионистского аппарата безопасности Амоса Яделина и сообщили, что Израиль должен противостоять любой угрозе со стороны Ирана.

Армия Израиля находится в повышенной готовности после убийства двух членов КСИР в Сирии в связи с возможной реакцией Ирана.

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