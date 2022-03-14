Армия сионистского режима все еще находится в состояние повышенной боевой готовности после угрозы Ирана отомстить недавним израильским авиаударам по Сирии, в результате которого погибли два военнослужащего КСИР.

В ожидании ответа Ирана на недавний авиаудар по окрестностям Дамаска, Израиль повысил режим повышенной боевой готовности.

В ночь на 13 марта стратегический центр заговоров сионистов был подвержен мощному ракетному обстрелу КСИР. Корпус стражей Исламской революции в своем заявлении назвал ракетный удар ответом на "недавние преступления Израиля".