14 мар. 2022 г., 11:46
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Армия сионистского режима все еще находится в состояние повышенной боевой готовности

Армия сионистского режима все еще находится в состояние повышенной боевой готовности

Тегеран, 14 марта, ИРНА – Сионистские СМИ сообщают, что армия Израиля все еще находится в состояние максимальной боевой готовности на северных районах оккупированной Палестины.

Армия сионистского режима все еще находится в состояние повышенной боевой готовности после угрозы Ирана отомстить недавним израильским авиаударам по Сирии, в результате которого погибли два военнослужащего КСИР.
В ожидании ответа Ирана на недавний авиаудар по окрестностям Дамаска, Израиль повысил режим повышенной боевой готовности.
В ночь на 13 марта стратегический центр заговоров сионистов был подвержен мощному ракетному обстрелу КСИР. Корпус стражей Исламской революции в своем заявлении назвал ракетный удар ответом на "недавние преступления Израиля".

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