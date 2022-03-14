Армия сионистского режима все еще находится в состояние повышенной боевой готовности после угрозы Ирана отомстить недавним израильским авиаударам по Сирии, в результате которого погибли два военнослужащего КСИР.
В ожидании ответа Ирана на недавний авиаудар по окрестностям Дамаска, Израиль повысил режим повышенной боевой готовности.
В ночь на 13 марта стратегический центр заговоров сионистов был подвержен мощному ракетному обстрелу КСИР. Корпус стражей Исламской революции в своем заявлении назвал ракетный удар ответом на "недавние преступления Израиля".
Тегеран, 14 марта, ИРНА – Сионистские СМИ сообщают, что армия Израиля все еще находится в состояние максимальной боевой готовности на северных районах оккупированной Палестины.
Армия сионистского режима все еще находится в состояние повышенной боевой готовности после угрозы Ирана отомстить недавним израильским авиаударам по Сирии, в результате которого погибли два военнослужащего КСИР.
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