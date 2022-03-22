Джек Стро назвал оскорбительной задержку Великобритании с выплатой долга Ирану

В эксклюзивном интервью корреспонденту ИРНА в Лондоне Стро сказал, что он рад видеть, что долг Великобритании от 1979 года перед Ираном был погашен, отметив, что Лондон должен был погасить долг намного раньше.

Бывший глава МИД Великбритании заявил, что ему жаль, как многим другим британцам за такую долгосрочную задержку.

Стро был первым британским политиком, который посетил Тегеран после победы исламской революции в 1979 году. Он также посетил Иран, когда возглавил дипломатический аппарат в Лондоне.

Когда он был страшим дипломатом в Великобритании, Тегеран и Лондон были заняты, чтобы определить точную сумму долга, но дело не было доработано.

Он выразил сожаление, что во время его пребывания на пост главы МИД, ему не удалось решить дело, потому что в то время масштабы анти-Иранских санкций было не так много.

"Когда три иранских чиновника из Министерства обороны посетили Лондон, чтобы обсудить вопрос о долговом выпуске в 2013 году, они были арестованы и депортированы через два дня", вспоминал он.

Он описал такое поведение со стороны Великобритании в отношении сотрудников министерства обороны Ирана как «оскорбление».

Ранее 16 марта глава МИД Ирана сообщил, что Великобритания выплатила Ирану долг в размере 390 млн. миллионов фунтов стерлингов, отметив, что нет никакой связи между британским долгом и осужденными в Иране ирано-британскими подданными. В тот же день глава МИД Великобритании Лиз Трасс подтвердила, что Лондон выплатил Ирану долг в качестве компенсации за сорванный контракт по поставкам Ирану британских танков "Чифтен".