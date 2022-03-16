МИД Ирана: Великобритания выплатила долг перед Ираном

"В последние четыре месяца у нас с министром иностранных дел Великобритании были интенсивные контакты по выплате британией десятилетний долг в размере 400 миллионов фунтов стерлингов Центральному банку Ирана", сказал журналистам Амир Абдоллахиян.

Он подчеркнул, что между британским долгом и осужденными в Иране ирано-британскими подданными никакой связи нет. "Решение об их освобождение должно было принять судебная власть Ирана", пояснил он.

При этом глава иранской дипломатии подчеркнул, что Назанин Загари и Ануше Ашури были освобождены по гуманитарным соображениям.

Кроме того, глава МИД Великобритании Лиз Трасс подтвердила, что Лондон выплатил Ирану долг в качестве компенсации за сорванный контракт по поставкам Ирану британских танков "Чифтен".

Она также подтвердила, что Загари-Рэтклифф и Ашури были освобождены и вернутся в Соединенное Королевство. "Граждане Великобритании Назанин Загари и Ануше Ашури сегодня вернутся в страну после многолетнего задержания иранским правительством. Морада Тахабаза также временно освободили из тюрмы. Это было результатом упорной и творческой британской дипломатии", сказал Трасс.

Ранее в среду официальный представитель судебной власти Ирана Забихолла Ходаиаян подтвердил, что британки иранского происхождения Назанин Загари-Рэтклифф и Ануше Ашури были освобождены.

В 2012 году Международный суд ООН постановил, что Великобритания обязана выплатить Ирану $480 млн в качестве компенсации за сорванный контракт. Лондон предоставил эту сумму в распоряжение суда в качестве гарантии оплаты, но заявил, что не может не вернуть долг, ни уплатить хотя бы проценты по нему на основании того, что министерство обороны Ирана находится под международными санкциями.

Речь идет об истории с несостоявшимися поставками Ирану британских танков "Чифтен". Они были заказаны в Великобритании еще шахским режимом, но в связи с его падением и победой исламской революции в 1979 году Лондон отказался выполнять контракт, хотя был осуществлен авансовый платеж.