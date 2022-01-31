Гарибабади прокомментировал высказывания Германии и Франции о ситуации с иранским осужденным

Он в ответ на поддержку иранского осужденного Наргеса Мохаммади послом Франции и комиссаром Германии по правам человека заявил, что они вместо защиты осужденного должны занять позицию о жертвах террористической группировки «Мунафегин» в Иране.

«Если официальные лица Германии и Франции заботятся о правах человека, они должны занять позицию о жертвах террористической группировки «Мунафегин», которая свободно работают в этих странах», отметил он. «Какова позиция комиссара Германии по ситуации Казема Дараби, которого лишили встретиться со своей дочерью в Германии на 15 лет?», добавил Гарибабади.

Посол Франции и Комиссар Германии по правам человека недавно осудили приговор правозащитницу Наргеса Мохаммади и призвали к срочному её освобождению.

Гарибабади также в ответ на утверждения министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана о том, что Иран использует заключенных в качестве заложников, заявил: «Разница между Ираном и Францией в том, что мы имеем дело с преступниками по закону, а Франция защищает и приветствует преступников и террористов. Франция должна выполнять свой долг в борьбе с терроризмом. Свободная деятельность некоторых членов террористической группировки «Мунафегин» во Франции показывает этот факт».