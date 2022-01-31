Гарибабади прокомментировал высказывания Германии и Франции о ситуации с иранским осужденным

Он в ответ на поддержку иранского осужденного Наргеса Мохаммади послом Франции и комиссаром Германии по правам человека заявил, что они вместо защиты осужденного должны занять позицию о жертвах террористической группировки «Мунафегин» в Иране.
«Если официальные лица Германии и Франции заботятся о правах человека, они должны занять позицию о жертвах террористической группировки «Мунафегин», которая свободно работают в этих странах», отметил он. «Какова позиция комиссара Германии по ситуации Казема Дараби, которого лишили встретиться со своей дочерью в Германии на 15 лет?», добавил Гарибабади.
Посол Франции и Комиссар Германии по правам человека недавно осудили приговор правозащитницу Наргеса Мохаммади и призвали к срочному её освобождению.
Гарибабади также в ответ на утверждения министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана о том, что Иран использует заключенных в качестве заложников, заявил: «Разница между Ираном и Францией в том, что мы имеем дело с преступниками по закону, а Франция защищает и приветствует преступников и террористов. Франция должна выполнять свой долг в борьбе с терроризмом. Свободная деятельность некоторых членов террористической группировки «Мунафегин» во Франции показывает этот факт».
Тегеран, 31 января, ИРНА – Секретарь штаба по правам человека Ирана Казем Гарибабади призвал Германию и Францию занять позицию о жертвах террористической группировки «Мунафегин» в стране.
Он в ответ на поддержку иранского осужденного Наргеса Мохаммади послом Франции и комиссаром Германии по правам человека заявил, что они вместо защиты осужденного должны занять позицию о жертвах террористической группировки «Мунафегин» в Иране.
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