18 дек. 2021 г., 09:47
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Представитель Ирана прокомментировала резолюцию против Исламской Республики

Представитель Ирана прокомментировала резолюцию против Исламской Республики

Нью-Йорк, 18 декабря, ИРНА – Страны, которые одобрили пристрастную и неконструктивную резолюция, как основные спонсеры расизма и оккупации не должны проповедовать другим о правах человека. Об этом заявила посол и зампредставителя ИРИ при ООН Захра Эршади в пятницу.

17 декабря Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о так называемой «ситуации с правами человека в Иране» и подтвердила обвинения против Исламской Республики.

"100 стран не проголосовали за эту резолюцию, кажется пришло время представителям этих 100 стран выступить против самопровозглашенных героев-правозащитников, стремящихся лишить независимые страны свободы путем оказания влияния, обмана и предоставления ложной информации", подчеркнула она.

Указав на поддержу данной резолюции Канадой, США, сионистским режимом и некоторыми западными странами, Эршади обратила внимание, что основные спонесеры расизма, оккупации и убийцы уроженцев собрались, чтобы проповедовать другим о правах человека.

"Запад может молчать в отношении ужасных преступлений Канады, но история никогда не забудет, что тысячи детей уроженцев подверглись сексуальному насилию, были убиты, а их тела были найдены на так называемых свободных земель", отметила она.

Напомним, США, Великобритания, Франция, Германия, Канада, Израиль, Саудовская Аравия и Бахрейн вошли в число стран, проголосовавших за антииранскую резолюцию. 

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