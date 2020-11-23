Канада — убежище для коррумпированных и преступников

"Мир осознает, что права человека были серьезно политизированы и стали инструментом давления на независимые государства", сказал в понедельник Раиси, комментируя канадскую резолюцию против прав человека против Ирана.

"Тот факт, что большинство из 193 стран не согласились с так называемой резолюцией о правах человека, указывает на то, что разработчики этой резолюции узнали цель резолюции, и эти страны осознали, что права человека серьезно политизированы", указал он.

Раиси также добавил, что Запад проводит политику двойных стандартов в отношении Исламской Республики Иран в борьбе с незаконным оборотом наркотиков. "С одной стороны, ООН высоко оценивает деятельность Ирана в борьбе с наркотиками и говорит, что вы более честны в этом отношении, чем другие страны, и, таким образом, вы понесли большие финансовые и человеческие потери, но с другой стороны, она принимает резолюцию против нашей страны" добавил он.

Раиси сказал, что если Иран откроет путь для транзита наркотиков, наркотики охватят всю Европу и Соединенные Штаты. "Наша молодежь самоотверженно жертвует собой в борьбе с торговлей наркотиками и бандами, занимающимися торговлей наркотиками, и мы являемся жертвами этого. Это странное явление, когда они принимают резолюции против нас, вместо того, чтобы поддерживать нас", подчеркнул Раиси.