12 лет назад, 12 января 2010 года в Тегеране в результате взрыва бомбы был убит профессор Масуд Али Мохаммади, специалист в области ядерной физики Тегеранского университета. Он садился в машину у своего дома, когда сработало дистанционное взрывное устройство, закрепленное на припаркованном рядом мотоцикле. Иранское правительство обьявило, что "сионистские агента и американские наемники" стояли за данным убийством. Министерство разведки Ирана в мае 2012 года сообщило, что 24-летний Маджид Джамали Фаши был виновным в убийстве ученого. Фаши получил за совершение теракта $120 тыс. от израильской разведки.

2 лет после убийства профессора Мохаммади, 11 января 2012 года в Тегеране был убит сотрудник ядерного центра по обогащению урана в городе Натанз Мостафа Ахмади Роушан. Его автомобиль был взорван: по одним данным, двое неизвестных, проезжавших на мотоцикле мимо его машины, бросили в нее взрывчатку, по другим - бомба была прикреплена к дверце машины.

Убийство иранских ученых-ядерщиков сионистским режимом и запрет на мирное использование ядерной энергии нарушает право на развитие и определение судьбы страны. Такие акты также считаются явным примером правительственного терроризма и нарушения права человека.

Иран, как и многие страны, стремится сохранять приверженность положениям международных документов, включая Договор о нераспространении ядерного оружия. В этом плане ученые сыграют главную роль в достижении научного развития. Право на мирное использование ядерной энергии подготовит почву для стабильного развития в стране.

Исламская Республика, жертвами покушений в которой составил 7 тыс. мучеников за последние 43 лет, не оставит без ответа этих преступления против человечества.