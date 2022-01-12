Иран: убийство ученых-ядерщиков не останется безнаказанным

«Сегодня исполняется десять лет со дня мученической кончины одного из героев моей страны, доктора Мостафы Ахмади, ученого, который был неутомимым моджахедом в продвижении и локализации мирных ядерных знаний. Преступление убийства ученых-ядерщиков как пример грубых нарушений прав человека не останется безнаказанным», - написал он в Твиттере.

Мостафа Ахмади Рошан родился в 1980 года в городе Хамадан. Он начал свое образование в Хамедане, а после окончания средней и старшей школы поступил в Технологический университет имени Шарифа и начал изучать химическое машиностроение. В 2003 году он получил степень бакалавра в области химического машиностроения и продолжил обучение в той же области на уровне магистра, после чего поступил в аспирантуру по нанотехнологиям.

Мостафа Ахмади Рошан поступил в Организацию по атомной энергии со своими способностями после получения степени бакалавра в области химического машиностроения, несмотря на то, что в то же время у него были другие возможности трудоустройства.

Он погиб 12 декабря 2012 года по дороге на работу на улице Шахид Гол Наби перед факультетом коммуникационных наук Университета имени Алламе Табатабай и принял мученическую смерть.