12 янв. 2022 г., 08:56
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Иран: убийство ученых-ядерщиков не останется безнаказанным

Иран: убийство ученых-ядерщиков не останется безнаказанным

Тегеран, 12 января, ИРНА - Касаясь десятой годовщины мученической смерти доктора Ахмади Рошана, заместитель министра по международным делам судебной власти и секретарь штаб-квартиры по правам человека Исламской Республики Иран Казем Гарибабади сказал, что преступление убийства ученых-ядерщиков как один из примеров грубых нарушений прав человека не останутся безнаказанными.

«Сегодня исполняется десять лет со дня мученической кончины одного из героев моей страны, доктора Мостафы Ахмади, ученого, который был неутомимым моджахедом в продвижении и локализации мирных ядерных знаний. Преступление убийства ученых-ядерщиков как пример грубых нарушений прав человека не останется безнаказанным», - написал он в Твиттере.

Мостафа Ахмади Рошан родился в 1980 года в городе Хамадан. Он начал свое образование в Хамедане, а после окончания средней и старшей школы поступил в Технологический университет имени Шарифа и начал изучать химическое машиностроение. В 2003 году он получил степень бакалавра в области химического машиностроения и продолжил обучение в той же области на уровне магистра, после чего поступил в аспирантуру по нанотехнологиям.

Мостафа Ахмади Рошан поступил в Организацию по атомной энергии со своими способностями после получения степени бакалавра в области химического машиностроения, несмотря на то, что в то же время у него были другие возможности трудоустройства.

Он погиб 12 декабря 2012 года по дороге на работу на улице Шахид Гол Наби перед факультетом коммуникационных наук Университета имени Алламе Табатабай и принял мученическую смерть.

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