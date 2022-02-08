Лидер встретился с командирами и сотрудниками ВВС армии Ирана

Аятолла Хаменеи заявил: "Всякий раз, когда на арену против неверия выходят силы Истины, враг всей своей импозантностью, лишенной сути и содержания, ошибается в расчетах. Так было всегда. В этом же свете следует расценивать удар, нанесенный ВВС 8 февраля 1979 г., по сгнившему телу режима Пехлеви".

Встреча состоялась по случаю Национального дня военно-воздушных сил Ирана. Национальный день военно-воздушных сил в Иране отмечается 8 февраля по случаю годовщины исторической встречи союза командования и персонала ВВС армии Ирана с основателем Исламской революций Имамом Хомейни за три дня до победы революции в 1979 году.

"США сегодня получают удар, откуда вовсе не ожидали. Два президента Америки – действующий и предыдущий – объединились, чтобы лишить США оставшегося авторитета и они это делают. Они ослабляют себя, и это будет продолжаться", заявил лидер.

По словам лидера, агрессия врага является комбинированной, то есть в ней есть экономический, политический, силовой аспекты, аспект СМИ и дипломатии. "В ответ наши действия тоже должны быть комбинированными. Мы должны действовать во всех направлениях", добавил он.

Лидер в начале встречи с группой командиров и сотрудников ВВС армии Ирана заявил: "Я тоже получил третью дозу вакцины от Covid-19, и рекомендую людям сделать то же самое, как говорят врачи и специалисты".

Лидер также отметил, что он придерживается правил, которые объявляют врачи. "Я считаю это как мой долг, и я выполняю правила. Я настаиваю носить маску", добавил лидер.