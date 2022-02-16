Великобритания изучает способы, чтобы погасить задолженность перед Ираном

Об этом как сообщают британиские СМИ сообщили в Министерстве иностранных дел Великобритании.

Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс в ходе телефонных переговоров с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном заявила, что в скором времени Лондон погасит имеющуюся задолженность перед Тегераном.

В 2012 году Международный суд ООН постановил, что Великобритания обязана выплатить Ирану $480 млн в качестве компенсации за сорванный контракт. Лондон предоставил эту сумму в распоряжение суда в качестве гарантии оплаты, но заявил, что не может не вернуть долг, ни уплатить хотя бы проценты по нему на основании того, что министерство обороны Ирана находится под международными санкциями.

Речь идет об истории с несостоявшимися поставками Ирану британских танков "Чифтен". Они были заказаны в Великобритании еще шахским режимом, но в связи с его падением и победой исламской революции в 1979 году Лондон отказался выполнять контракт, хотя был осуществлен авансовый платеж.