Хатибзаде: Иран всегда защищает права иранцев

Хатибзаде сделал комментарий на брифинге для прессы в ответ на вопрос о долге, выплаченном Великобританией Ирану.

Он сказал, что британское правительство недавно выплатило долг в размере 390 миллионов фунтов стерлингов после более чем 40-летней задержки и после длительных переговоров, добавив, что Лондон, к сожалению, привязал выплату своего долга к политическим вопросам.

Представитель министерства иностранных дел также сообщил, что судебные органы Ирана освободили из тюрьмы двух граждан Великобритании и Ирана Назанин Загари-Рэтклифф и Ануш Ашури, исходя из гуманитарных соображений и в преддверии предстоящих исламских праздников.

Хатибзаде отметил, что пара отбывала наказание на основании решения иранского суда, и они были освобождены до истечения срока их тюремного заключения.

Дипломат подчеркнул, что освобождение двух задержанных не имело никакой связи с выплаченным британским правительством долгом.

Он пояснил, что Тегеран и Лондон достигли соглашения прошлым летом о выплате долга, но позже Великобритания отказалась выполнять документ, который она подписала с Ираном.

Хатибзаде также сказал, что еще один задержанный Морад Тахбаз также был освобожден в отпуск, и поблагодарил Оман за конструктивную роль в этом отношении.

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