Соглашение в Вене принесет ползу всем сторонам, заявил Макс Блейн

«Переговоры в Вене продолжаются и мы находим на завершающей стадии», - заявил он.

Как заявил он, ядерная сделка все еще самый лучший вариант и на благо всех.

Он также отказался комментировать позицию Великобритании в отношении оставшихся вопросов, которые нужны для достижения соглашения.

Ранее глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян на празднике по случаю Нового иранского года заявил, что «страна четыре вопроса являются красной линией Ирана на переговорах, два из которых решены и находимся на стадии договоренности. Однако два вопроса, включая экономические гарантии, еще должны быть решены».

«Если американская сторона полна необходимой решимости для решения оставшихся двух вопросов, мы готовы в самое ближайшее время присутствовать в Вене и на уровне министров заключить соглашение», - добавил он.

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