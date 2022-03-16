Гросси заявил о достижении соглашения с Ираном в ближайшем будущем

Указав на паузу в переговорах по отмене санкций в Вене, Гросси в интервью телеканалу France 24 заявил: «Я думаю, что эта проблема в последние дни является следствием ограничений и санкций, введенных из-за ситуации в Украине. В результате этих санкций, некоторые действия по СВПД оказались под вопросом».
Он назвал СВПД сложным инструментом, который предоставляет некоторые ограничения для Ирана, обеспечивая при этом стимулы, техническое сотрудничество и проекты.
«Конечно, это сотрудничество осуществляется под эгидой МАГАТЭ и включает в себя такие виды деловой деятельности, как покупка оборудований от Китая и России. Данная часть соглашения вдруг стала двусмысленным, возникла пауза в переговорах, и переговорщики вернулись в столицы», добавил он.
Глава МАГАТЭ выразил удовлетворение тем, что глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о получении письменных гарантий от США. «Надеемся на достижение соглашения в ближайшем будущем», заключил Гросси.
Лавров во вторник на пресс-конференции после встречи с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахианом сообщил о получении Россией письменных гарантий США о том, что санкции не повлияют на сотрудничество РФ с Ираном в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Он также отметил, что несмотря на обвинения США, Россия не препятствует заключению договорённостей с Ираном, а наоборот заинтересована в их исполнении.
Тегеран, 16 марта, ИРНА – Мы близки к соглашению с Ираном на переговорах в Вене. Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Указав на паузу в переговорах по отмене санкций в Вене, Гросси в интервью телеканалу France 24 заявил: «Я думаю, что эта проблема в последние дни является следствием ограничений и санкций, введенных из-за ситуации в Украине. В результате этих санкций, некоторые действия по СВПД оказались под вопросом».
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