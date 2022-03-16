Главы МИД Ирана и Великобритании провели телефонный разговор

В ходе переговоров, стороны обсудили актуальные вопросы двусторонной и региональной повестки дня.

Министр иностранных дел Великобритании выразила удовлетворение новыми событиями в двусторонних отношениях, призвав к расширению отношений между двумя странами.

Глава иранского МИД, в свою очередь, приветствовал погашение долга Великобритании перед Ираном, выразив надежду, что меры доверия откроют путь для развития двусторонних отношений.

Стороны также затронули ситуацию вокруг иранской ядерной сделки и переговорный процесс в Вене и выразили надежду на достижение окончательного соглашения.

"Мы как никогда близки к соглашению, но что может определить хорошее и надежное соглашение, так это реалистичное поведение США и отсутствие новых и неправильных требований"

По его словам, если все красные линии будут соблюдены, мы готовы к окончательному соглашению.

Ранее в среду глава МИД Ирана сообщил, что Великобритания выплатила Ирану долг в размере 390 млн. миллионов фунтов стерлингов, отметив, что нет никакой связи между британским долгом и осужденными в Иране ирано-британскими подданными.

Кроме того, глава МИД Великобритании Лиз Трасс подтвердила, что Лондон выплатил Ирану долг в качестве компенсации за сорванный контракт по поставкам Ирану британских танков "Чифтен".

16 марта, официальный представитель судебной власти Ирана Забихолла Ходаиаян подтвердил, что британки иранского происхождения Назанин Загари-Рэтклифф и Ануше Ашури были освобождены.