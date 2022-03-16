СМИ сообщили об освобождении Загари-Рэтклиффа в Иране

«Официальные лица сообщил об освобождении Назанина Загари-Рэтклиффа и Ануше Ашури», написал дипломатический редактор The Guardian Патрик Винтур в своем Twitter.

Загари-Рэтклифф была осуждена в Иране на 6 лет тюрьмы за участие в политическом заговоре с целью свержения действующей власти и шпионаж в пользу иностранных государств. Вчера СМИ сообщили, что паспорт вернули британской поданной.

Адвокат Загари-Рэтклиффа Ходжат Кермани в интервью Reuters заявил, что его клиент вместе с Ануше Ашури отправились в аэропорт, чтобы покинуть родину.

Напомним, в 2016 году сотрудница фонда Thomson Reuters Загари-Рэтклифф, которая имеет и британское подданство, и иранское гражданство, была осуждена в Иране на пять лет тюрьмы за участие в политическом заговоре с целью свержения действующей власти и шпионаж в пользу иностранных государств. В апреле 2021 года окончился тюремный срок британской подданной. Но вскоре после освобождения, Загари-Рэтклифф, была осуждена вновь – ее приговорили к году лишения свободы.

Западные СМИ во вторник попытались связать дело об освобождении Загари-Рэтклифф с переговорами между Ираном и Великобританией по выплате долга перед Тегераном.