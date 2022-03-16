В Иране подтвердили освобождение двух ирано-британских подданных

"Назанин Загари-Рэтклифф была освобождена после отбытия срока наказания, а Ануше Ашури — после отбытия около половины назначенного срока наказания", сказал Ходаиаян.
"Загари была приговорена к четырем годам тюремного заключения по обвинению в шпионаже и сотрудничестве с британской спецслужбой. Она отбыла полный срок наказания и освобождена", сказал он.
"Ашури приговорен к 10 годам тюремного заключения по обвинению в шпионаже и сотрудничестве с иностранными спецслужбами. ОН уже отбыл 4 года и 7 месяцев срок наказания и подал на условно-досрочное освобождение", уточнил он.
Ранее источник сообщил ИРНА, что Назанин Загари и Ануше Ашури были освобождены по гуманитарным соображениям в честь древнего праздника Новруз и прзадника 15 шабана — Дня рождения имама Махди — последнего преемника пророка Мухаммеда.
В среду, 16 марта адвокат Загари-Рэтклиффа Ходжат Кермани в интервью Reuters заявил, что его клиент вместе с Ануше Ашури отправились в аэропорт, чтобы покинуть родину.
Западные СМИ во вторник попытались связать дело об освобождении Загари-Рэтклифф с переговорами между Ираном и Великобританией по выплате долга перед Тегераном.
Тегеран, 16 марта. ИРНА — Британки иранского происхождения Назанин Загари-Рэтклифф и Ануше Ашури были освобождены. Об этом сообщил в среду официальный представитель судебной власти Ирана Забихолла Ходаиаян.
"Назанин Загари-Рэтклифф была освобождена после отбытия срока наказания, а Ануше Ашури — после отбытия около половины назначенного срока наказания", сказал Ходаиаян.
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