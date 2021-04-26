Назанин Загари приговорена к новому сроку

«Согласно этому приговору, г-жа Загари была приговорена к одному году тюремного заключения и одному году запрета на выезд из страны по обвинению в «пропагандистской деятельности против режима за участие в митинге перед посольством Ирана в Лондоне в 2009 году», - сказал он.

«Первое дело моего клиента завершено, и теперь она свободна, и в этом случае он также находится под залогом», - добавил он.

В 2016 году сотрудница фонда Thomson Reuters Загари-Рэтклифф, которая имеет и британское подданство, и иранское гражданство, была осуждена в Иране на пять лет тюрьмы за участие в политическом заговоре с целью свержения действующей власти.

Последний год в связи с угрозой распространения коронавируса, Загари-Рэтклифф провела в отпуске.