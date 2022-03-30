Вице-спикер парламента Ирана прибыл в Сирию

Делегацию Ирана во главе с вице-спикером парламента встретили в Дамаске вице-спикер сирийского парламента Акрам аль-Аджлани и посол Ирана в САР Мехди Собхани.

"На встрече с высокопоставленными сирийскими официальными лицами мы обсудим пути сотрудничества между парламентами двух стран, особенно на международной арене", сказал Никзад Журналистам по прибытии в Сирию.

В ходе трехдневного визита вице-спикер парламента Ирана планирует встретиться с министром иностранных дел САР Фейсалом Мекдадом, премьер-министром Хусейном Арнусом и спикером сирийского парламента Хамудом Саббагом.