30 мар. 2022 г., 18:48
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Вице-спикер парламента Ирана прибыл в Сирию

Вице-спикер парламента Ирана прибыл в Сирию

Тегеран, 30 марта. ИРНА — Вице-спикер парламента (Меджлиса) Ирана Али Никзад в среду прибыл в Дамаск.

Делегацию Ирана во главе с вице-спикером парламента встретили в Дамаске вице-спикер сирийского парламента Акрам аль-Аджлани и посол Ирана в САР Мехди Собхани.

"На встрече с высокопоставленными сирийскими официальными лицами мы обсудим пути сотрудничества между парламентами двух стран, особенно на международной арене", сказал Никзад Журналистам по прибытии в Сирию.

В ходе трехдневного визита вице-спикер парламента Ирана планирует встретиться с министром иностранных дел САР Фейсалом Мекдадом, премьер-министром Хусейном Арнусом и спикером сирийского парламента Хамудом Саббагом.

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