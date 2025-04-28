Иран и Азербайджан подписали семь совместных меморандумов

В ходе визита Масъуда Пезешкияна в Азербайджан должностные лица двух стран в присутствии президентов Ирана и Азербайджана подписали семь совместных меморандумов о сотрудничестве.

Помимо совместного заявления о визите, подписанного президентами, соответствующие должностные лица Исламской Республики Иран и Азербайджана подписали меморандумы в области политических консультаций, транспорта, культурного обмена, сотрудничества в области здравоохранения, СМИ и инвестиций.

Президент Исламской Республики Иран прибыл в международный аэропорт Гейдар Алиев в Баку в понедельник днем по местному времени, где его встретили заместитель премьер-министра Якуб Эюбов и заместитель министра иностранных дел Самир Шарифов.