28 апр. 2025 г., 19:45
Новости ID: 85817080
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Иран и Азербайджан подписали семь совместных меморандумов

28 апр. 2025 г., 19:45
Новости ID: 85817080
Иран и Азербайджан подписали семь совместных меморандумов

Тегеран, 28 апреля, ИРНА - В присутствии президентов Ирана и Азербайджана, помимо совместного заявления о визите, между представителями различных исполнительных органов двух стран было подписано семь меморандумов о сотрудничестве.

В ходе визита Масъуда Пезешкияна в Азербайджан должностные лица двух стран в присутствии президентов Ирана и Азербайджана подписали семь совместных меморандумов о сотрудничестве.

Помимо совместного заявления о визите, подписанного президентами, соответствующие должностные лица Исламской Республики Иран и Азербайджана подписали меморандумы в области политических консультаций, транспорта, культурного обмена, сотрудничества в области здравоохранения, СМИ и инвестиций.

Президент Исламской Республики Иран прибыл в международный аэропорт Гейдар Алиев в Баку в понедельник днем по местному времени, где его встретили заместитель премьер-министра Якуб Эюбов и заместитель министра иностранных дел Самир Шарифов.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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