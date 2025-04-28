Завершающие этапы тушения пожара в порту Шахид Раджаи, Бандар-Аббас

Завершающие этапы операции по тушению пожара в порту Шахид Раджаи продолжаются в понедельник на третий день инцидента. По словам некоторых пожарных, из-за волны, вызванной инцидентом, и последующих разрушений, пути доступа к контейнерной площадке заблокированы. Кроме того, разнообразие грузов внутри контейнеров и отсутствие информации о типе товаров, каждый из которых по-разному реагировал на огонь, замедлило операцию по тушению пожара.