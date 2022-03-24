24 мар. 2022 г., 15:00
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Глава МИД Ирана вылетел из Сирии в Ливан

Глава МИД Ирана вылетел из Сирии в Ливан

Тегеран, 24 марта. ИРНА — Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян вылетел из Сирии в Ливан, передает корреспондент ИРНА.

Глава МИД Ирана, который в среду с официальным визитом прибыл в Дамаск, несколько минут назад вылетел из Сирии в Ливан.
В Бейруте он проведет переговоры с руководством страны, в ходе которых обсудит двусторонние отношения, а также региональные и международные проблемы.

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