Глава МИД Ирана вылетел из Сирии в Ливан

Глава МИД Ирана, который в среду с официальным визитом прибыл в Дамаск, несколько минут назад вылетел из Сирии в Ливан.

В Бейруте он проведет переговоры с руководством страны, в ходе которых обсудит двусторонние отношения, а также региональные и международные проблемы.