Представитель ЮАР в Международном суде потребовал наказания Израиля за преступления в Газе

По его словам, «сектор Газа превратился в чистилище, и врата ада вновь распахнулись. Израиль должен понести ответственность за свои действия».

Он подчеркнул, что Израиль сознательно препятствует работе Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР), блокируя поставки гуманитарной помощи и оказывая давление на палестинское население.

Южноафриканский дипломат отметил, что Израиль нарушает положения Конвенции о предотвращении геноцида, и подчеркнул, что решение Международного суда не должно носить консультативный характер, а быть обязательным к исполнению. Он добавил, что Газа, Западный берег и Восточный Иерусалим по-прежнему находятся под военной оккупацией Израиля, который систематически игнорирует международные договоры и нормы.

Также представитель ЮАР указал на попытки Израиля дестабилизировать работу гуманитарных организаций в Газе, включая БАПОР, что усугубляет социально-экономическую ситуацию в условиях оккупации.

Он призвал к незамедлительным мерам со стороны международного сообщества и содействию со стороны Израиля в доставке гуманитарной помощи, отметив, что двухмиллионное население Газы продолжает страдать от блокады и голода.