Визит президента в Азербайджан

Масъуд Пезешкиян, президент, во второй половине дня в понедельник отправился в Баку для однодневного визита по официальному приглашению Ильхама Алиева, президента Азербайджана. В программу визита Пезешкияна в Баку входят: встреча и закрытое заседание президентов двух стран, участие в совместном заседании высокопоставленных делегаций, подписание совместных документов о сотрудничестве, участие в пресс-конференции, участие и выступление на совместном заседании экономических активистов двух стран, а также встреча с проживающими в стране иранцами.
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