Пезешкиян: Иран и Азербайджан могут установить мир и безопасность в регионе

Масъуд Пезешкиян в понедельник на совместной пресс-конференции с президентом Азербайджана, выразив благодарность за гостеприимство Ильхама Алиева, сказал: «Благодарю за особое внимание президента Азербайджана к региону, Азербайджану и взаимным связям, мы можем сотрудничать друг с другом во всех возможных областях».

Президент назвал отношения Ирана и Азербайджана историческими и добавил: «Две страны как соседи всегда поддерживают друг друга. У нас в этом регионе много общих точек зрения с религиозной, идеологической и политической точек зрения. Мы привязаны к этим общим чертам, гордимся ими и стараемся расширять наши связи на основе этих общих черт».

Он назвал соглашения, заключенные между Ираном и Азербайджаном, стратегическими и важными, и продолжил: «Мой дорогой брат Ильхам Алиев отдал приказ о выполнении совместной стратегической программы уважаемым должностным лицам и министрам Азербайджанской Республики, мы также попросили министра иностранных дел следить за этой более глубокой стратегической программой, чтобы мы могли иметь совместное сотрудничество во всех научных, политических, экономических, оборонных и других областях».

Пезешкиян заявил: «Иран и Азербайджан, помогая друг другу, могут установить мир и безопасность в регионе и вместе решать проблемы. Если все исламские и соседние страны объединятся и будут уважать территориальную целостность друг друга, будут сотрудничать во всех областях на основе общих взглядов и расширять наши связи».

Он добавил: «Мы должны стараться расширять финансовые связи и взаимную торговлю, совершенствовать связи и дороги, и с помощью друг друга создавать коридоры. Наши производители должны производить с помощью и поддержкой друг друга. Если мы будем вместе в науке, культуре, производстве и политике, мы не позволим некоторым нарушить наши связи или создать разногласия между нами».

Президент, подчеркнув общие черты и связи между Ираном и Азербайджанской Республикой, заявил: «Видя решимость и волю у моего дорогого брата, президента Ильхама Алиева, и с другой стороны, волю Исламской Республики Иран к расширению связей с дружественной и братской страной Азербайджаном, с Божьей помощью мы реализуем все соглашения».