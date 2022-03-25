Россия призвала ООН оценить законность присутствия США в Сирии

Первый заместитель Постоянного представителя Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский призвал Антонио Гутерреша рассмотреть уровень законности присутствия США и сил других стран в Сирии согласно Устава ООН.

«Мы ожидаем от Генсека ООН откровенно сказать нам, что военное присутствие США и других стран в Сирии, особенно в аль-Танафе, считается окупацией или нет?», - заявил он.

В среду Сирия пообещала подать в суд на США за преступления, совершенные против страны.

Дамаск также призвал США быть ответственными за нанесенные ущербы стране из-за враждебной политике.