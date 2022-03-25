25 мар. 2022 г., 12:21
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Россия призвала ООН оценить законность присутствия США в Сирии

Россия призвала ООН оценить законность присутствия США в Сирии

Тегеран, 25 марта, ИРНА – Москва потребовала от Генсека ООН Антонио Гутерреша рассмотреть законность присутствия США на территории Сирии.

Первый заместитель Постоянного представителя Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский призвал Антонио Гутерреша рассмотреть уровень законности присутствия США и сил других стран в Сирии согласно Устава ООН.

«Мы ожидаем от Генсека ООН откровенно сказать нам, что военное присутствие США и других стран в Сирии, особенно в аль-Танафе, считается окупацией или нет?», - заявил он.

В среду Сирия пообещала подать в суд на США за преступления, совершенные против страны.

Дамаск также призвал США быть ответственными за нанесенные ущербы стране из-за враждебной политике.

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