Главы МИД Ирана и Сирии обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

"Глава иранской дипломатии и его сирийский коллега провели телефонный разговор в четверг", сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Ирана.

Выразив удовлетворение продолжением сотрудничества на различных уровнях и особыми усилиями двух государств по развитию отношений, Амир Абдоллахиян приветствовал проведение заседание совместной ирано-сирийской комиссии с целью активизации экономических отношений, особенно с участием частного сектора.

Глава МИД Ирана решительно осудил вторжение вооруженных сил сионистского режима на мечеть Аль-Акса, отметив, что каждый день они становятся свидетелями преступлений сионистов в мечети Аль-Акса.

Амир Абдоллахиян выразил надежду, что в преддверии Всемирного дня аль-Кудс правительства, парламенты мусульманского мира и мусульманские страны выскажут решительный призыв в защиту Палестины и Священного аль-Кудса, а также осуждение сионистской агрессии.

Амир Абдоллахиян также заявил, что обмен сообщениями между Ираном и США через Европейский Союз продолжается, и Исламская Республика Иран неоднократно подчеркивала, что она не обращает внимания на чрезмерные требования и не желает отказываться от своей красной линии.

Он добавил, что путь к дипломатии работает хорошо, и они не отошли от достижения хорошего и прочного соглашения.

Фейсал Микдад, со своей стороны, выразил удовлетворение прекрасными двусторонними отношениями и выразил готовность Дамаска как можно скорее провести заседание совместной комиссии по развитию сотрудничества.

Он также решительно осудил зверства сионистов и вторжение израилских вооруженных сил на мечеть Аль-Акса, и поблагодарил за роль и принципиальную позицию верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, а также правительство и народ Исламской Республики Иран в поддержку палестинского сопротивления.

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